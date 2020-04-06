صحيفة: مانشستر سيتي أول نادٍ إنجليزي يرفض الدعم الحكومي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي مانشستر سيتي بات أول نادٍ إنجليزي يرفض الاستعانة بالدعم الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية في "البريمير ليغ"، بسبب توقف النشاط الكروي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت الصحيفة اليوم الأحد أن "مانشستر سيتي أبلغ الموظفين في النادي أنه لن يقوم بتخفيض رواتبهم لمواجهة هذه الأزمة، رغم فترة العزل الصحي التي تعيشها بريطانيا". وفي الوقت الذي بعثت إدارة السيتي برسالة اطمئنان إلى الموظفين، قامت العديد من الأندية بتخفيض رواتب موظفيها، وأبرزها نادي ليفربول الذي أعلن عن تسريح 60% من موظفيه مؤقتاً ودفع 20% فقط من رواتبهم مع تكفل الحكومة بدفع المتبقي.

