شكرا لقرائتكم الأهلى يتحمل 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمل مسئولو النادى الأهلى مبلغ 12 ألف دولار شهرياً، وهى قيمة علاج مؤمن زكريا نجم الفريق السابق، وبالتحديد هى تكلفة الحقن التى ستصله من الولايات المتحدة شهرياً ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من المرض فى الجهاز العصبى الذى تعرض له مؤخراً.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادى الاهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما وأن مجلس الأهلى أعلن إنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

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وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضية، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل، وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.