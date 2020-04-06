مسلسل تركي واشغال منزلية وتمرينات وسائل بطل الجودو المصري في الحظر

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جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص الخليج 365 على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو عبد الرحمن محمد لاعب منتخب الجودو ، و الحاصل على ذهبية دورة الالعاب الافريقية التى اقيمت بالمغرب ، أنه يقضى فترة توقف النشاط و حظر التجوال فى استمرار التدريب للحفاظ على لياقاته وهذا طبعا يتم فى المنزل فى ظل ملازمته له ، تنفيذا للتعليمات وللحفاظ على صحته وسلامته وسلامة أسرته

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واشار عبد الرحمن أن هناك مسلسل تركى يتابعه فى المنزل وهو " المؤسس عثمان " ويحكى عن الدولة العثمانية ، هذا بالاضافة الى مساعدتهم فى المنزل اذا تطلب الامر ، مشيرا الى أنه يستغل الوقت ايضا فى تعلم لغة جديدة ، وهى الللغة الفرنسية ، قائلا :" بدرس فرنساوى اون لاين بس لسه مبتدأ فيها "

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.