شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ275 ألف دولار جديدة لإنهاء أزمة الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمن الرد الرسمى الذى أرسله اتحاد الكرة، إلى وزير الرياضة على شكوى نادى الزمالك بداعى خصم مستحقاته لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أن القلعة البيضاء مديونة لاتحاد الكرة بمبلغ 275 ألف دولار.

وقال مسئولو اتحاد الكرة فى خطابهم لوزير الرياضة، إن الاتحاد يحق له مصادرة أي أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالي للنادي وقع على موافقة بذلك.

يذكر أن وزير الرياضة تلقى شكوى من الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب حصوله على مبلغ 275 ألف دولار مرسلة للأبيض من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قيمة مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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من ناحية أخرى، حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إعداد السيناريوهات المختلفة الخاصة بالاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، فى إطار منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المحدد إقامتها خلال شهر مايو المقبل، من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلا إن ذلك الموعد من المنتظر بحثه مجددًا بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

من المقرر، أن يتواصل الزمالك مع الكاف فى الفترة القادمة لمعرفة مصير المواجهتين بين الفريقان المقرر إقامتهما فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بينما حرص كارتيرون على إعداد السيناريوهات المختلفة لمواجهة الرجاء من خلال مشاهدة مباريات الفريق المغربى إلى جانب الاطمئنان حول استعدادات اللاعبين من المنزل فى ظل غلق مقر النادى لتجنب انتشار ذلك الفيروس، بناءً على التعليمات الصادرة من مجلس الزمالك حول تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء النادى الأبيض.

ووضع المدرب الفرنسى عدة سيناريوهات للتحضيرات من خلال إقامة معسكرًا ووضع برنامج بدنى قوى حال عودة النشاط حيث ينتظر الجميع حاليًا مصير النشاط الرياضى وفقاً للمستجدات المنتظرة بشأن فيروس كورونا حيث شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن الوقت الحالى يستلزم بقاء الجميع فى منازله وتنفيذ كافة توجيهات وزارة الصحة بشأن تجنب ذلك الفيروس لذا ينتظر المدرب الفرنسى ما ستسفر عنه الفترة القادمة لإنهاء تلك السيناريوهات الخاصة بالفريق حال وجود قراراً من الكاف بشأن مباراتى الرجاء المنتظر أن يتم تأجيلهما حال استمرار توقف الأنشطة الرياضية.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، لذا يسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة.