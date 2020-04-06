شكرا لقرائتكم ترافولتا: مبادرات المصريين لخفض رواتبهم سيخلدها التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن المبادرات التى قام بها عدد من المدربين بالتبرع بجزء من رواتبهم كمساهمة فى حل الأزمة الحالية فى ظل انتشار فيروس كورونا، ستوضع فى تاريخ كل فرد، خاصة وأن التاريخ لا ينسى ما قدمه كل فرد فى المحن التى نمر بها.

واضاف ترافولتا الكرة المصرية أن هذا هو معدن الشعب المصرى، فى كافة قياداته والعاملين به وكافة المنظومات المختلفة، ودائما سباقين فى الخير، كما أن هذه الصورة تتضح اكثر فى شهر رمضان، لذلك هذا ليس بجديد علينا كمصريين.

كان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أعلن تنازله عن 25% من راتبه، وكذلك طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى بالتنازل عن نصف راتبه أيضا.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف بطولة الدورى بمختلف أقسامه حتى منتصف شهر أبريل الجارى بسبب فيروس كورونا.

وأطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مبادرة لدعم لاعبى الدرجتين الثالثة والرابعة فى هذه الظروف التى يمر بها العالم التى تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب فى إيقاف النشاط الكروى ومن ثم توقف أى دخول مالية للاعبى القسمين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكى الداعم له، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبى اللعبة للمساهمة فى هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبى القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم فى هذه الأزمة