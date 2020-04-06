شكرا لقرائتكم الزمالك يرسم "سيناريوهين" لضم عمر جابر من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إنه يوجد سيناريوهين داخل قلعة ميت عقبة لضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض والحالى لنادى لبيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالترحيب بعودة اللاعب مجددا إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

ويأتى السيناريو الأول هو دفع مقابل مالى مقابل إتمام الصفقة يكون قيمة متوافقة بين الناديين من خلال المفاوضات فيما سيكون السيناريو الثانى هو دفع الزمالك لمقابل مالى بسيط بجانب التبادل فى اللاعبين من خلال تلك الصفقة حيث يحصل بيراميدز على جهود أحد لاعبى الفريق الأبيض على سبيل الانتقال النهائى إلى جانب انتقال عمر جابر لصفوف الزمالك.

وأبدى رئيس نادى الزمالك، رغبته فى استعادة عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

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1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015.

فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.