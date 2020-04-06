شكرا لقرائتكم السباحة فريدة عثمان تشكر الرئيس السيسى على التكفل بإقامة العائدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت السباحة فريدة عثمان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكفل صندوق تحيا مصر بإقامة العائدين من واشنطن فى الحجر الصحى بمرسى علم.

ونشرت فريدة عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام الشكر معلنة عن تبرعها لصندوق تحيا مصر و لو بأى حاجة صغيرة تقديرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد للوقوف بجانب المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعادت فريدة إلى مصر فى الطائرة التى نقلت المصريين يوم 2 أبريل من مطار واشنطن، وفقا لإجراءات الدولة لحماية أبنائها من فيروس كورونا المستجد.

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حرصت الدولة على إجراء تحاليل الدم والكشف الطبى لكل 15 فردا، مع توفير مياه وطعام، وكان هناك حافلتان لنقل الركاب، مؤكدا أن كل راكب تم رش ملابسه وأغراضه بالكلور، مشيرا إلى أنه يوجد طاقم طبى للكشف على العائدين مرتين فى اليوم.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.