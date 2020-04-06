شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض مرانا بالجرى 8 كيلو متر فى توقف "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، مرانًا بالجرى 8 كيلومتر، وذلك من أجل المحافظة على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يحرص طارق حامد على خوض برنامج بدنى قوى للمحافظة على معدلات اللياقة البدنية الخاصة به.

ويتنوع البرنامج البدنى لطارق حامد بين خوض بعض التدريبات فى المنزل من خلال بعض الأجهزة الرياضية الخاصة إلى جانب تدريبات الجرى لمواصلة حفاظه على لياقته البدنية، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية فى الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إعداد السيناريوهات المختلفة الخاصة بالاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، فى إطار منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المحدد إقامتها خلال شهر مايو المقبل، من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلا أن ذلك الموعد من المنتظر بحثه مجددًا بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يتواصل الزمالك مع الكاف فى الفترة المقبلة لمعرفة مصير المواجهتين بين الفريقين المقرر إقامتهما فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بينما حرص كارتيرون على إعداد السيناريوهات المختلفة لمواجهة الرجاء من خلال مشاهدة مباريات الفريق المغربى إلى جانب الاطمئنان حول استعدادات اللاعبين من المنزل فى ظل غلق مقر النادى لتجنب انتشار ذلك الفيروس، بناءً على التعليمات الصادرة من مجلس الزمالك حول تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء النادى الأبيض.

ووضع المدرب الفرنسى عدة سيناريوهات للتحضيرات من خلال إقامة معسكرًا ووضع برنامج بدنى قوى حال عودة النشاط حيث ينتظر الجميع حاليًا مصير النشاط الرياضى وفقاً للمستجدات المنتظرة بشأن فيروس كورونا حيث شدد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض إن الوقت الحالى يستلزم بقاء الجميع فى منازله وتنفيذ كافة توجيهات وزارة الصحة بشأن تجنب ذلك الفيروس لذا ينتظر المدرب الفرنسى ما ستسفر عنه الفترة القادمة لإنهاء تلك السيناريوهات الخاصة بالفريق حال وجود قراراً من الكاف بشأن مباراتى الرجاء المنتظر أن يتم تأجيلهما حال استمرار توقف الأنشطة الرياضية.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، لذا يسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة.