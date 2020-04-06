شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال حمزة: سجلت 8 أهداف للزمالك فى شباك الأهلي وليس 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة، الهداف التاريخي لنادي الزمالك في شباك الأهلي، أن عدد أهدافه في شباك المارد الأحمر ثمانية أهداف وليست سبعة كما يقول البعض، وقال هداف الزملكاوية فى لقاءات القمة بتصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "سجلت 7 أهداف فى شباك الأهلي بالمواجهات الرسمية، وهدفا بدورة ودية أقيمت موسم 2001 وكانت تحمل اسم دورة المقاولون العرب الودية، والتقى الزمالك والأهلى وفاز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلت من الرباعية هدفاً، كنت لا أحسبه ضمن أهدافى حتى وجدت جمال عبد الحميد يؤكد أنه سجل أربعة أهداف للزمالك فى شباك الأهلي من بينهم هدف فى مباراة ودية، فلماذا لا أضيف هدفى مثلما فعل جمال عبد الحميد".

وأضاف جمال حمزة، فى تصريحات لليوم السابع، "التسجيل فى مباريات القمة له مذاق خاص، وأفتخر دائما أننى الوحيد من أبناء جيلى الذى هز شباك الأهلى في كل البطولات سواء المحلية أو الأفريقية".

ويعد جمال حمزة نجم الزمالك السابق هو أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض فضلا عن كونه خامس هدافي القلعة البيضاء عبر التاريخ، ويعتبر جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبي بنادي الزمالك، حيث توج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دوري عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار في عام 2001 .



جمال حمزة

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض. فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة ، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا في الدورى .



مهاجم الزمالك السابق مهاجم الزمالك السابق

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخي للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلي، حيث أحرز 7 أهداف في مباريات القمة، بواقع 4 أهداف في الدوري، وهدف في بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين في البطولات الإفريقية.

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ويتقاسم الراحل علاء الحامولي نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافي الزمالك في مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى هدفين في بطولة كأس مصر.

أهداف جمال حمزة فى الاهلى

أهداف مباراة دورة المقاولون الودية بين الاهلى والزمالك