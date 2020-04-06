شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود أزارو للأهلي؟.. محمد عمارة: لاعب موهوب ولكن فايلر لن يعتمد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، أن وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء المعار إلى صفوف الاتفاق السعودى هو أحد اللاعبين المهمين والموهوبين فى مركز المهاجم الصريح.

وعن عودته إلى الأهلى بعد انتهاء الإعارة قال عمارة فى تصريحات خاصة، وليد أزارو لاعب مهم للأهلى، لكن واضح من تصريحات فايلر أنه ليس لديه قناعات باللاعب.

وأضاف عمارة، خلال التصريحات السابقة لمدرب الأهلى قال إن أزارو فى الماضى كان لاعبا مهما وبيكسب الأهلى ولكن مع فايلر يبدو أن السويسرى غير مقتنع به، وعدم رجوع المغربى سيكون مفيد لأزارو ذات نفسه، ماذا ستفيد عودته والمدرب لن يعتمد عليه وتحدث مشاكل مرة أخرى، وجوده خارج الأهلى لمصلحته أولا.

وتلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.

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وعلم ”الخليج 365” أن وليد أزارو تلقى عروضاً خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية وخارجها، وأبدت 3 أندية حالياً رغبتها فى ضم المهاجم المغربى، بجانب الاتفاق السعودى الذى يسعى أيضا لشراء اللاعب بشكل نهائى من الأهلي.

فى الوقت نفسه، تبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مصير وليد أزارو حيث تنتهى إعارة أزارو للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، وترغب اللجنة فى حسم مصير المهاجم المغربى خلال فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وترغب لجنة التخطيط فى الوصول لقرار نهائى مع فايلر بشأن مصير المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة.

وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق وإن كان تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "فيروس كورونا" حال دون استمرار تألق أزارو فى الاتفاق.

وكان رينيه فايلر قد أكد أن طريقة اللعب وراء رحيل وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق، موضحاً فى تصريحات على قناة أون تايم سبورت أن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطته، وبالتالى خرج من حساباته قائلا، "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل".