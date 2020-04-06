شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مؤمن زكريا فى مركب بالنيل بعد انهاء أزمته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤمن زكريا، نجم الأهلى عبر ستورى انستجرام، صورة له على متن مركب بالنيل بعد ساعات من إنهاء أزمته مع القلعة الحمراء. وفى وقت سابق كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الجلسة التى عقدها مؤمن زكريا لاعب الأهلى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية، "تم الاجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى وسيد عبد الحفيط مدير الكرة بالنادى الاهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق على الرعاية الكاملة من النادى الأهلى لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".

وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضية، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

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وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.