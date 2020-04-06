شكرا لقرائتكم خبر عن محمود طاهر : حققت 40 مليون جنيه أرباح للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق ، أنه نجح فى تحقيق أرباح 40 مليون جنيه لخزينة النادي فى ميزانية النادي وتم تسليمها للمجلس الجديد الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وأكد محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق أنه لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة ولم يفكر فى مثل هذا الأمر ، مشددا :" لا أفكر فى هذا الأمر حاليا. . الأمور بالنسبة لى تجعل الأمر بعيدا عن حساباتى".

ووجه محمود طاهر عبر قناة أون تايم سبورت الشكر للقيادة المصرية على المجهودات المبذولة و الأداء الحكومي فى أزمة فيروس كورونا ،مؤكداً أنه فخور بالإدارة الحكيمة من قبل الدولة المصرية .