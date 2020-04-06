شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طبيب ستاد رانس الفرنسي بعد الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن ستاد رانس المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد وفاة طبيبه برنار جونزاليس عن 60 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال جان بيير كايو رئيس ستاد رانس في بيان بموقع النادي على الإنترنت:«الكلمات لا تسعفني. أنا مصدوم من هذا الخبر».
وأضاف:«لقد هزت الجائحة ستاد رانس في قلبها. لقد غادرنا شخص عظيم من رانس ورياضي محترف».
وقال ستاد رانس، الذي بلغ أول مباراة نهائي لكأس أوروبا في 1956، إن جونزاليس عمل في النادي لمدة 23 عاما.
وقدم أرنو روبينيه رئيس بلدية رانس العزاء في وفاة جونزاليس.
وقال روبينيه:«قلبي مع عائلته وزوجته. إنه ضحية لكوفيد-19 لأن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية وكان في الحجر الصحي».
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