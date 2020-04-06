شكرا لقرائتكم ذكريات.. عادل هيكل رفض بنفيكا وجالطة سراى من أجل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب عادل هيكل حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، تاريخاً مرصعاً بالإنجازات والبطولات مع الساحرة المستديرة، فلقد شغل هيكل مركز حراسة المرمى فى النادى الأهلى من عام 1947 وكان عمره وقتها 13 عاما وحصد الكثير من البطولات الدولية مع المنتخب المصرى والكثير من البطولات المحلية مع النادى الأهلي.

من أبرز المباريات التى خاضها هيكل مباراة بنفيكا الشهيرة التى لعبها الأهلى عام 1963 وفاز بها 3-2، وكان فريق بنفيكا فى هذا الوقت بطل أوروبا ويضم عددا من كبار النجوم منهم إيزيبيو هداف كاس العالم 1966 الذى أشاد به لتألقه الشديد.

عرض مدير نادى "بنفيكا" على سكرتير الأهلى محمود لاشين، ضم هيكل بمبلغ 50 ألف دولار مقابل التخلى عنة، كما تلقى من أندية أخرى مثل جلطة سراى، والذى عرض علية الحصول على الجنسية التركية ولكن هيكل فضل البقاء فى الأهلى ورفض العروض الكبيرة فى ذلك الوقت.

أصيب هيكل بخلع فى كتفه الأيمن فاضطر لاعتزال حراسة المرمى، بالرغم من محاولاته للعودة ولكن أنهى مسيرته الناجحة عام 1969.

Advertisements

حصل على بطولات مع الأهلى على المستوى المحلى 10 دورى ممتاز و6 كأس مصر وأحرز مع المنتخب المصرى على بطولة كاس الأمم ألإفريقية الثانية عام 1959، وحصل على بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الدورة الأولمبية، ولعب فى بطولة الدورة العربية سنة 1961 بالمغرب ولكن لم تكتمل المباراة بدواعى الشغب الجماهيري.

وشارك عادل هيكل بالتمثيل فى ثلاثة أفلام هى إشاعة حب عام 1960 مع الفنانين يوسف وهبى، وعمر الشريف، وسعاد حسنى، ومذكرات تلميذة عام 1962 مع الفنانين أحمد رمزى، ونادية لطفى، وحسن يوسف، وحديث المدينة عام 1964 مع الفنانين سميرة أحمد، وشويكار.