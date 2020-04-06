شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ينشر صورة جديدة في مركب بالنيل بعد انتهاء أزمته مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا نجم الاهلى عبر ستورى إنستجرام، صورة له داخل مركب بالنيل بعد ساعات من إنهاء أزمته مع القلعة الحمراء.

وفى وقت سابق، كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس الجلسة التى عقدها مؤمن زكريا لاعب الأهلى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادى الأهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط، فى وجود وكيل أعمال اللاعب، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما وأن مجلس الأهلى أعلن إنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية: "تم الاجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيى مع محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الاهلى وسيد عبدالحفيط مدير الكره بالنادى الأهلى وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق على الرعاية الكاملة من النادى الاهلى لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار".

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وكان مؤمن زكريا قد أكد فى تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضية، أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، يتكفّل بكامل مصاريف علاجه ويتواصل معه دائمًا سواء بشكل مباشر أو عن طريق مديرين أعماله لتوفير كافة احتياجاته، ووجه مؤمن الشكر لتركى آل الشيخ على تكفله بكامل مصاريف علاجه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.