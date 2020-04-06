شكرا لقرائتكم لاعب منتخب مصر للسباحة يروى تفاصيل الحجر الصحى بمرسى علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و قال السباح أحمد أكرم لاعب المنتخب الوطنى للسباحة فى تصريح لـ الخليج 365 بعد عودته مؤخرا من واشنطن و المتواجد فى الحجر الصحى بمرسى علم على تطبيق العزل على أكمل وجه .

أنهم ممنوعون من الخروج مع غرف الفندق ، مشيرا إلى أنه لم يرى منذ عودته فريدة عثمان أو محمد سامى .

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وأشار أكرم إلى أن الدولة كانت حريصة على إجراء تحاليل الدم والكشف الطبي لكل 15 فردا، مع توفير مياه وطعام، وكان هناك حافلتان لنقل الركاب، مؤكدا أن كل راكب تم رش ملابسه وأغراضه بالكلور، مشيرا إلى أنه يوجد طاقم طبى للكشف على العائدين مرتين فى اليوم.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.