شكرا لقرائتكم مندوبة فيفا تعرض على اللجنة الخماسية استثناء الرئيس من تعديلات اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت سارة ساليمون مندوبة الفيفا، من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، استثناء الرئيس فى اللائحة الجديدة التى يجرى التعديل عليها فى الوقت الحالى، من بند الـ8 سنوات.

وأكد مصدر باللجنة الخماسية، أن اتحاد الكرة يدرس منح العضو الذى ينطبق عليه بند الـ8 سنوات فى مجلس الجبلاية، حق 8 سنوات جديدة حال ترشحه على انتخابات الرئاسة والفوز بها.

وتابع أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، يتبع نفس الوضع لكن لائحته تختلف فى أنها تتضمن 12 عاما وليس 8 سنوات مثل اتحاد الكرة، أى 3 دورات، وفى حالة ترشح أى فرد على مقعد العضوية 3 دورات، ثم ترشح على مقعد الرئيس، يحق له الحصول على 12 عاما أخرى لقضائها على مقعد الرئيس.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أن اللائحة التى تم تسريبها مؤخرا فى الإعلام، هى مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات فى بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا. أوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها فى أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولى، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائى للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولى الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها. طالب العطار بعدم التسرع فى نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولى، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، فى ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.