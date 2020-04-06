شكرا لقرائتكم زيكو: على نيمار أن يكون أكثر احترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أرثر أنتونيس كيومبرا (زيكو) لاعب المنتخب البرازيلي السابق أنه من معجبي اللاعب نيمار ولكنه طالبه بأن يكون "أكثر احترافية"، ضاربا المثل بميسي أو كريستيانو كمثال، وهو شيء تحدث عنه مؤخرا مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" تصريحات زيكو لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الايطالية حيث قال: "بكل تأكيد أحب نيمار وطريقة لعبه المذهلة. ولكن عليه أن يكون أكثر احترافية مثل ميسي ورونالدو، اللذان يعيشان لكرة القدم".

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وأعرب زيكو عن أسفه لأن نيمار لديه العديد من العوامل التي تشتت ذهنه، وقال :" تحدثت معه وطالبته أن يكون أكثر احترافية".

يذكر أن سان جيرمان الفرنسي كان قد ضم نيمار لصفوفه من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق الإسباني ، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم.

وترددت شائعات مؤخرا أن نيمار، 28 عاما، يرغب في العودة إلى برشلونة الإسباني لكن يجب التوصل أولا إلى مبلغ مناسب.