شكرا لقرائتكم تيباس يرفض اقتراح كاسياس بالتأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على اقتراح حارس المرمى الإسباني الدولي السابق إيكر كاسياس، بشأن إنهاء الموسم الكروي في ديسمبر وبدء الموسم المقبل "في عام ميلادي جديد"، مؤكدا أنه اقتراح غير عملي وغير ملائم.

وبرر تيباس اعتراضه بأن تنفيذ اقتراح كاسياس يعني خسارة "مليارات من اليورو". وأشار تيباس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" إلى أن الرابطة ناقشت بالفعل "توقيتات جديدة" لاستكمال الموسم المتوقف حاليا بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد(كوفيد - 19).

وأكد تيباس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: "تم الإشارة بالفعل لمواعيد جديدة تسمح لنا باستكمال الموسم. تأخير نهاية الموسم وربطه بالروزنامة الميلادية يعني فقدان موسم. ما الذي سيحدث لعقود البث التلفزيوني واللاعبين الذين وقعوا لعدة مواسم وهذه العقود التي تساوي آلاف الملايين من اليورو؟".

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وكان كاسياس حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا، والمرشح لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة، اقترح في وقت سابق اليوم تأجيل استكمال مسابقة الدوري الإسباني، وأن تستأنف المنافسات في غضون ثلاثة أو أربعة شهور من الآن لينتهي الموسم في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى إمكانية ربط بداية الموسم المقبل بالروزنامة الميلادية من أجل التمهيد لبطولة كأس العالم القادمة والتي تستضيفها قطر في نوفمبر 2022.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت في 12 مارس الماضي توقف المسابقة وكذلك دوري الدرجة الثانية وذلك حتى نهاية الشهر نفسه، ولكنها قررت في 23 مارس الماضي إيقاف المسابقة لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة "كورونا".