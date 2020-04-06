شكرا لقرائتكم "يويفا" ينفي تحديد موعد لاستكمال دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجود موعد نهائي في الثالث من أغسطس لاستكمال دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما نقل تقرير في محطة "تسي.دي.إف" التلفزيونية الألمانية عن رئيس اليويفا ألكسندر شيفرين قوله إن المسابقة يجب أن تنتهي بحلول هذا التاريخ.

وقال "يويفا" في بيان: ذكر تقرير أن ألكسندر شيفرين رئيس "يويفا" أبلغ تسي.دي.إف في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس. هذا ليس صحيحاً. الرئيس كان في غاية الوضوح ولم يحدد تواريخ محددة لإنهاء الموسم.

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وتم تعليق مباريات الدوري في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف دوري الأبطال، بينما كان دور الستة عشر لم ينتهِ بعد.

وأضاف "يويفا: يحلل الاتحادفي الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس. أولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة.

وأتبع: بعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقا لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية.