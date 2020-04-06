تمسك الإعلامي أحمد شوبير بتصريحاته التي تفيد بأن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء لم يجدد عقده مع القلعة البيضاء.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين نقلها موقع "صدى البلد"، إن محمود علاء لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن.
وأشار الإعلامي إلى أن التصريحات الصادرة من القلعة البيضاء بشأن تجديد عقد محمود علاء "غير صحيحة".
وأمس الأحد، أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن توصله إلى اتفاق نهائي مع محمود علاء لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وقال منصور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية أمس، إن محمود علاء وقع بالفعل على عقد تجديد تعاقده مع الزمالك وبقائه خلال الفترة المقبلة رداً على تصريحات شوبير .
وقبل أيام، صرح شوبير بأن محمود علاء مدافع الزمالك لم يوقع حتى الآن على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي رغم تصريحات مسئولي الفريق الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير يرد على مرتضى منصور ويتمسك بتصريحاته حول مدافع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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