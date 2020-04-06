رونالدو يطلق تحديًا في اللياقة البدنية.. وماتويدي يلبّي ويغلبه!

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"الخليج 365": تحدٍّ جديد يطلقه النجم البرتغالي لفريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو من خلال حسابه على إنستغرام. يتمثل هذا التحدي في تدريبات بدنية يمارسها منزليًا وذلك بغية الحفاظ على لياقته البدنية في ظل ابتعاده عن ساحات الرياضة وسط استمرار أزمة وباء كورونا حول العالم.

ولتشجيع غيره من الرياضيين ومحبي الرياضة نشر النجم العالمي رونالدو مقطع مصور له وهو يُمارس الرياضة في المنزل. ظهر في هذا المقطع وهو يؤدي نوعًا من التمارين التي تقيس قدرة التحمل وقوة الساقين وعضلات منطقة البطن.

أطلق رونالدو اسم "كأس غرفة المعيشة" على تحديه هذا الذي أعلن عنه وروّج له من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجّه إلى محبيه ومتابعيه بالسؤال إن كان أحد منهم يرغب في تحطيم الرقم الذي سجله رونالدو خلال هذه التمرينات، حيث قام في 45 ثانية بعدد عدات وصل إلى 142 عدة.

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استجابة لنداءات رونالدو ودعواته إلى التحدي سرعان ما تفاعل بطل العالم مع فرنسا في 2018، نجم الوسط بليز ماتويدي، زميل رونالدو في يوفنتوس، مع التحدي. ونشر فيديو عبر حسابه على إنستغرام وهو يقوم بالتمرين نفسه، محققًا في 45 ثانية 144 عدة، ومتفوقًُا تاليًا به على صاحب التحدي وفي المدة نفسها التي حقق فيها رونالدو رقمه القياسي السابق.

بهذا المقطع تمكن النجم الفرنسي من إرسال إشارة إيجابية على سير رحلة تعافيه من فيروس كورونا على ما يُرام.

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