وليان يؤكد رحيله عن تشلسي هذا الصيف

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لندن (أ ف ب) - أكد نجم الوسط البرازيلي وليان انتهاء مشواره مع تشلسي الإنكليزي في صيف العام الحالي، وذلك بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع نادي كرة القدم اللندني بشأن تمديد عقده، من دون التوصل الى اتفاق.

وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لبرنامج "إكسبيدينتي فوتبول" الذي تبثه شبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية "مع تشلسي، انتهى الأمر. الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة. التجديد أمر شائك".

وكشف أن "تشلسي اقترح (التمديد) عامين إضافيين وأنا أردت ثلاثة. توقفنا عن الحديث، لن تكون هناك مفاوضات" إضافية، متابعا "في الوقت الحالي، لا أفكر بالعودة الى البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا".

وانضم وليان الى تشلسي عام 2013 قادما من شاختار دانييتسك الأوكراني في صفقة كان من المفترض أن تحصل مع الجار اللندني اللدود توتنهام مقابل 30 مليون جنيه استرليني، إلا أن الـ"بلوز" كانوا سباقين في الحصول على خدماته.

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والتزاما منه بفلسفة عدم تمديد عقد اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لأكثر من عامين، اصطدم فريق المدرب فرانك لامبارد برغبة البرازيلي في التوقيع لثلاثة أعوام إضافية، ما أدى في نهاية الأمر الى توقف المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت صحيفة "مترو" الى أن الجار اللندني الآخر أرسنال من الفرق المهتمة في الحصول على خدمات البرازيلي الذي سيصبح لاعبا حرا في صيف العام 2020، وبالتالي سينتقل من دون بدل مالي.

وتبقى علامة الاستفهام مطروحة بشأن ما إذا كان وليان سيبقى مع تشلسي لما بعد انتهاء عقده في حزيران/يونيو، بحال اتخذ القرار باستكمال الدوري الممتاز لما بعد هذا الموعد، بعد توقفه لأجل غير مسمى قبل تسع مراحل على نهايته، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.