شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. باسم مرسى وأوس أوس يقلدان الزعيم وسعيد صالح فى "سلام ياصاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" فى فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".

وانضم باسم مرسى، إلى صفوف مستخدمى تطبيق "تيك توك"، وذلك خلال فترة التوقف الكروى الإجبارى فى العالم أجمع، بسبب تفشى مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشر مرسى أول فيديو له عبر تيك توك قال فيه، "قالولى مصر كلها عملت تيك توك، فينك، قولتلهم لا.. مش متابع والله"، فى إشارة إلى كلمته الشهيرة والتى أصبحت أيقونة للسخرية لاحقا، وهو التصريح الذى أطلقه خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 فى الجابون، والذى أثار الجدل حوله عندما سأله أحد الإعلاميين عن مشوار منتخب مصر فى تلك البطولة، ليرد قائلًا: "مش متابع والله".

من ناحية أخرى، كشف باسم مرسى، كواليس أزمته الشهيرة فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغانى فى تصفيات مونديال روسيا، وقال أنه تعرض لإصابة قوية بين شوطى المباراة وهو ما دعاه للخروج بسيارة إسعاف من أجل التوجه إلى أقرب مستشفى.

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وأضاف باسم:" طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا رافقنى إلى فندق الإقامة وأجلنا من التوجه إلى المستشفى بسبب التعزيزات الأمنية وصعوبة الذهاب لعمل الاشعة"، متابعاً "فوجئت باتهامى بالهروب من المباراة وتعمدى الخروج من ملعب برج العرب، وهذا أمر غير حقيقى".

واعترف باسم مرسى، باتخاذ بعض القرارات الخاطئة فى مسيرته الكروية، مؤكداً أنه أخطأ حينما قرر الانضمام لسموحة كذلك تجربته مع لاريسا اليوناني.

وواصل: "لم ألعب فى سموحة إلا مباريات قليلة للغاية ورغم ذلك تعرض للانتقاد والبعض وصف تجربتى بالفاشلة، بينما كنت اللاعب المصرى الوحيد من بين 6 لاعبين الذى شارك بشكل أساسى فى الدورى اليونانى"، مؤكداً أنه لا يفتعل الأزمات والدليل التزامه مع الانتاج الحربى هذا الموسم.