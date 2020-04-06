شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى وشريف وباسم على يرقصون على أغنية اركب ياعبده بتيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى فيديو له عبر تطبيق تيك توك برفقة الثنائى باسم على لاعب الأهلى المعار للجونة ومحمد شريف مهاجم الأهلى المعار لإنبى يرقصون فيه على أنغام أغنية أركب ياعبده. ورفض مسئولو النادي الأهلي إعارة على لطفى حارس الفريق الأحمر إلى أى من الأندية التى طلبت ضمه، وعلى رأسها ناديه السابق انبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أبدى الحارس الدولي رغبة في الرحيل بوقت سابق، نظراً لعدم مشاركته مع الفريق الأحمر في ظل الاعتماد على الحارس الأساسي محمد الشناوى، الأمر الذي عليه سلبياً بشكل كبير خاصة بعد ابتعاده بشكل كبير عن اختيارات منتخبنا الوطني.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه أغلق ملف رحيل علي لطفي بشكل نهائي، خاصة بعد تأكد رحيل شريف إكرامي حارس الفريق الحالى بنهاية الموسم الجاري واقترابه من الانتقال لبيراميدز لمدة 3 سنوات.

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واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد رغم رحيل إكرامي، مؤكداً للجنة التخطيط أنه يملك الحارس الأساسي محمد الشناوى وسيكون بديله علي لطفي، على أن يتم تصعيد مصطفي شوبير كحارس ثالث في الفريق الأول بعد رحيل اكرامي.