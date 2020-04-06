شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم السباحة ممنوعون من مغادرة غرف الحجر الصحى بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السباح أحمد أكرم، لاعب المنتخب الوطنى للسباحة العائد مؤخرا من واشنطن والمتواجد فى الحجر الصحى بمرسى علم، تطبيق العزل على أكمل وجه .

وقال أحمد أكرم فى تصريح لـ الخليج 365، إنهم ممنوعون من الخروج مع غرف الفندق، مشيراً إلى أنه لم ير منذ عودته فريدة عثمان أو محمد سامى.

وعاد أكرم إلى مصر فى الطائرة التى نقلت المصريين يوم 2 أبريل من مطار واشنطن، وفقا لإجراءات الدولة لحماية أبنائها من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأشار أكرم إلى أن الدولة كانت حريصة على إجراء تحاليل الدم والكشف الطبى لكل 15 فردا، مع توفير مياه وطعام، وكان هناك حافلتان لنقل الركاب، مؤكدا أن كل راكب تم رش ملابسه وأغراضه بالكلور، مشيرا إلى أنه يوجد طاقم طبى للكشف على العائدين مرتين فى اليوم.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.