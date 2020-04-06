شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة بطل الرماية يتحدى كورونا بالجرى على شاطئ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرامى عبد العزيز محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط بسبب حظر كورونا. وقال عبد العزيز محيلبة إنه يحرص على ممارسة الجرى فى الصباح الباكر على البحر بالإسكندرية بعيدا عن أى تجمعات مع مواصلة التدريب فى المنزل أيضا من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية بسبب توقف النشاط منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أنه أحيانا بجرى فى المنزل على التريد ميل.

وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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حسم الرامى عبد العزيز محيلبة مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة بعد تحقيق المركز السابع فى كأس العالم بقبرص.

يأتى حسم محيلبة لمقعد التأهل باسمه إلى طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيلها غلى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر4 بطولات مثلما حدد الاتحاد المصرى للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا.

وبذلك نجح محيلبة فى التأهل إلى طوكيو للدورة الأولمبية الثانية على التوالى.