شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتراجع: نتمنى شراء ناصر ماهر من الأهلى.. لاعب فذ فنياً وخلقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن فكرة عدم شراء ناصر ماهر لاعب فريقه المعار من الأهلى، وكتب على صفحته الرسمية عبر تويتر، "نتمنى أن نشترى ناصر ماهر من الأهلى، ناصر ماهر لاعب فذ فنياً وخلقياً".

ومنذ ساعات قليلة أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة عدم وجود نية لشراء ناصر ماهر لاعب الفريق والمعار من الأهلى، لأنهم يمتلكون فى قطاع الناشئين العديد من اللاعبين المميزين.

وقال رئيس سموحة فى تصريحاته تليفزيونية، "ليس لدينا نية من أجل شراء ناصر ماهر أو أى لاعب آخر لأننا نمتلك العديد من اللاعبين الشباب المميزين وقائمة جيدة من اللاعبين بالفريق الأول".

وأضاف فرج عامر، لدينا أكثر من لاعب مميز من الشباب ويمكنهم الاستمرار فى اللعب والحصول على الخبرة المطلوبة من أجل تثبيتهم فى التشكيل الاساسى للفريق فى الموسم المقبل .

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ورحل ناصر ماهر من الأهلى لسموحة الصيف الماضى لمدة موسم كامل، ومع اقتراب نهاية الموسم الجارى خاصة فى ظل غموض الرؤية بشأن استئناف المسابقة على خلفية "جانحة" كورونا التى تجتاح العالم كله حالياً.

يذكر أن عقد ناصر ماهر مع الأهلى يمتد حتى عام 2023 ويرغب اللاعب فى العودة للأهلى إذا كانت فرص مشاركته قوية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جلسة لجنة التخطيط للكرة مع فايلر.

قرر مجلس ادارة نادى سموحة إستمرار غلق المقر الرئيسى بسموحة وفرع النادى ببرج العرب الجديدة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، كما قرر المجلس تقديم دراسة عن كيفية تنمية موارد النادى لمواجهه الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية وخاصة بعد تعليق النشاط الرياضى الى يوم 15 أبريل.