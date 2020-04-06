شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد فضل يستعرض مهاراته بالموبايل فى حديقة منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة تحاد الكرة حالياً، فيديو عبر حسابه للشخصي على انستجرام يستعرض مهاراته مستبدلاً الكرة بالهاتف فى حديقة منزله.

ورد محمد فضل عضو اتحاد الكرة على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول تفكيره فى الاستقالة من اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية حاليا، من أجل خوض الانتخابات المقبلة، وكتب فضل على صفحته الشخصية بالفيس بوك، قائلا:" زي ما قولنا قبل كدة هيبقي فيه هجوم شخصي عليا وإشاعات كتير جدا الفترة اللي جاية علشان مشروع اللائحة وطبعا اللجنة الخماسية المحترمةوللأسف كله من بعض السادة الصحفيين الافاضل .....هناك فرق بين انتقاد وبين توجه لغرض وشن حملات كاذبة، عموما فرصة لاكتشافهم امام الجميع منها إشاعة استقالتي لرغبتي خوض الانتخابات ????اللجنة الخماسية لا يحق لها خوض الانتخابات وموقعة علي إقرار للاتحاد الدولي ومن ضمن مسؤوليتنا الاشراف علي الانتخابات .....استقيموا يرحمكم الله وربنا يحفظ مصر من كل سوء.

وتخاطب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، خلال الساعات المقبلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاستفسار عن موقفه حول موعد الانتخابات القادمة بعدما استقرت اللجنة علي اقامتها يوم 30 أغسطس المقبل ، لاسيما وانه لا يمكن اجراء الانتخابات الا بعد اعتماد اللائحة الجديدة في شهر يونيو المقبل من خلال الجمعية العمومية.

Advertisements

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على فتح باب الترشيح لإنتخابات الجبلاية المقبلة منتصف يوليو المقبل، حيث سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة اسبوع على ان تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.

ومن المقرر ان تقام انتخابات الجبلاية المقبلة، يوم 30 أغسطس المقبل فى حالة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الموعد المحدد من قبل اللجنة الخماسية.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية 95 ناديًا، بسبب عدم توفيق هذه الأندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر.