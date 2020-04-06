شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" أسامة جلال.. نجم واعد يحلم بالسطوع فى أرجاء أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أسامة جلال نجم المنتخب الأوليمبى و نادى إنبى يطمح بقوة فى تحقيق نجوميته فى عالم الإحتراف الأوروبى بالميركتو الصيفى المقبل ، بعدما منحته إدارة إنبى و الجهاز الفنى الضوء الأخضر للرحيل فى حالة وصول عرض رسمى يفيد اللاعب و ناديه .

و كان جلال ضمن اهتمامات النادى الأهلى فى مرحلة سابقة ، إلا أنه من الواضح ان اللاعب يسعى بقوة فى تحقيق حلم الإحتراف ، كما أن ادارة ناديه يبدو إنها لن تقبل إلا بذلك .

أسامة جلال لاعب وعد و مدافع نجح فى غثبات نفسه بسرعة الصاروخ فى ظل تألقه مع المنتخب الأولييمبى فى البطولة الأفريقية التى إستضافتها مصر نوفمبر الماضى و حصل منتخبنا على لقبها و تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيلها إلى 2021 .

و جدد مسؤولو إنبى رفضهم الصفقات التبادلية فى الصيف المقبل، خاصة فيما يتعلق بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، بعد طرح أحد وكلاء اللاعبين دخول النادى البترولى فى صفقة تبادلية مع الأهلى، بحيث يتم انتقال جلال للقلعة الحمراء على أن يضم إنبى لاعباً أو أكثر من الأهلى، لكن إدارة النادى البترولى رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً وأعلنت أنها لن توافق على مثل هذه الصفقات.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، فى الساعات الماضية، عدم تلقى النادى البترولى أية عروض رسمية بشأن اللاعب، وأن الأخير ملتزم بعقده مع ناديه، وأنه حال وصول عرض مناسب سيتم مناقشته من قبل مجلس إدارة النادى البترولى وحلمى طولان المدير الفنى للفريق.

حصل مسؤولو إنبى على موافقة حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، لتسويق أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى نهاية الموسم الحالى فى حال تلقيه عروضاً مناسبة للنادى وله، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف نهاية الموسم الجارى.

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم الواعد أسامة جلال فى الصور التالية :

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أسامة جلال بالفورمال



أسامة جلال فى حد تدريبات المنتخب



أسامة جلال



1أسامة جلال فى نظرة ثاقبة



أسامة جلال فى الملعب



أسامة جلال لاعب إنبى