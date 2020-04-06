شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء رسمي فى منزل حسام غالي بعد حجر "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، كابتن النادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وظهر الكابيتانو مرتدياً البدلة ويستعد لأمر رسمى، وعلق عليها قائلاً: "معزوم على العشاء فى البيت".

من جهته علق محمد فضل لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة خالياً بشكل ساخر، "لميس جاية معاك ولا عندها حاجة".



حسام غالي

وكان حسام غالى قد شارك فى حملة تحفيز المواطنين على البقاء فى منازلهم لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث نشر الكابيتانو صورته عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا "كن آمناً.. ابق فى المنزل".

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وفى وقت سابق أبدى حسام غالى عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف ، حيث نشر غالى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا "مش عاجبنى اللى بيحصل مع مؤمن زكريا".

كما أعلن حسام غالى قائد النادى الأهلى سابقاً ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، قبوله لتحدى الخير، الذى انتشر مؤخراً بين نجوم الكرة والفن، بهدف إعانة الأسر التى ليس لها دخل ثابت فى الفترة الحالية، والتى ستكون أكثر العناصر المتأثرة مع انتشار فيروس كورونا وتوقف الكثير من الأنطة الطبيعية.

وقال غالى فى فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام: قبلت تحدى الخير من تريزيجيه وأحمد داوود وأن شاء الله أتكفل بـ50 أسرة لمدة شهر بالتعاون مع جمعية رسالة وبتحدى حازم إمام ومحمد فضل ومحمد فراج.

وكشف نادر شوقى مدير الشركة المسئولة عن فريق الجونة أن العائق الوحيد فى ضم شريف إكرامى حارس مرمى فريق الأهلى هو المقابل المادى.

وأوضح نادر شوقى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد علاقة صداقة بينه وبين شريف إكرامى لكن سقف التعاقدات فى فريق الجونة لم يتم كسره أما عن الرغبة فهي متبادلة بين الجونة وإكرامى في التعاقد معه والموافقة على تخفيض الراتب الخاص به أمر خاصة بإكرامى فقط.