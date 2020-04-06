شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عروض شراء أكرم توفيق ويجهز لاستعادته من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية في النادي الاهلي لرفض العروض التي تلقاها أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار للجونة بسبب حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة حيث ترى لجنة التخطيط أن عودة أكرم توفيق ستكون مُهمة سواء للمشاركة في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن الذى يحتاج تدعيم بكل تأكيد عقب رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.

وفي هذا الشأن ، استقرت الأراء في القلعة الحمراء على عودة أكرم توفيق حسبما ترى لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وهو الرأي الذي رحّب به السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خاصة وأنه حتى الأن أن لم يتم تدعيم هذا المركز ، وأمام هذه الرؤية رفض مسئولو الأهلي العروض التي تلقاها أكرم توفيق مؤخراً من عدة أندية في مقدمتها الجونة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً.

وقدم أكرم توفيق عروض جيدة مع الفريق الساحلي كما إستطاع أن يكسب ثقة الجماهير المصرية بعد ظهوره المميز مع المنتخب الشباب في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أكرم توفيق بشكل أساسي ليشارك في جميع المباريات متفوقاً على نفسه في وسط الملعب، ليصبح من أهم عناصر الفراعنة ويساهم في تتويج المنتخب بأول بطولة في تاريخه بأمم أفريقيا، وفي تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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بدأ أكرم توفيق مسيرته الكروية في ناشئي نادي إنبي قبل أن يلفت أنظار الأهلي لينضم إلى القلعة الحمراء في موسم 2017، ومع الأهلي ظل أكرم توفيق حبيساً لدكة البدلاء ولم يحصل إلا على القليل من الفرص لم تكن كافية لتثبيت أقدامه في تشكيل الفريق الأحمر، ليرحل في موسم 2018/2019 إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة.

مع الجونة استعاد أكرم توفيق مكانه في الملعب ليتألق بين صفوف الفريق الساحلي وينضم من خلاله إلى المنتخب الأوليمبي، والذي كان الانطلاقة الحقيقية لأكرم توفيق، كاشفاً عن خامة مميزة في وسط الملعب سيكون لها دور كبير في المستقبل مع المنتخب الأول.

وخلال الموسم الجاري شارك أكرم توفيق في 14 مباراة مع فريق الجونة سجل هدفين وصنع آخر، وكان الهدف الأبرز لتوفيق في شباك النادي المصري مع الثانية الأخيرة من عمر المباراة في لقاء الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، معلناً فوز الجونة بهدفين مقابل هدف ليحصد ثلاث نقاط ثمينة لفريقه على حساب أبناء المدينة الباسلة