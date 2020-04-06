شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلى: المكسب الأعظم ولا شئ يعادل حبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ونشرعاشورعبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التي تم تصميمها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما علي مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي علي الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.

يتجه حسام عاشور قائد النادى الأهلى لقبول عرض ناديه والاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وصرف النظر عن فكرة اللعب لنادٍ آخر، بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى 2019 - 2020.

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وقام عدد من زملاء حسام عاشور بالتدخل لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له بالعمل داخل قناة الأهلى وتنظيم مباراة اعتزال له، بالإضافة لعمله الإدارى أو الفنى داخل جهاز الكرة بالنادى، خاصة أن اللاعب لم ينجح حتى الآن فى الحصول على عرض خارجى جيد، وهى رغبته الأولى لضمان عدم اللعب لأى نادٍ فى مصر بخلاف النادي الأهلى.

ويرفض حسام عاشور الاستعجال فى التوقيع لأى نادٍ، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له،

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.