في أقل من 12 ساعة.. سموحة يتراجع عن موقفه بشأن شراء ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتمنى شراء ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق، لافتًا إلى أنه لاعب فذ.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "نتمني أن نشتري ناصر ماهر من الأهلي ، ناصر ماهر لاعب فذ فنيا وخلقيا".

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ما أدلى به رئيس نادي سموحة عبر تويتر، يخالف ما صرح به أمس الأحد لقناة "تن" الفضائيةحيث قال: "ليس لدينا نية من أجل شراء ناصر ماهر أو أي لاعب أخر لأننا نمتلك ذخيرة قوية من اللاعبين الشباب وقائمة جيدة من اللاعبين بالفريق الأول".

ويمتلك سموحة عدد من اللاعبين المعارين في صفوف الفريق من بينهم ثنائي الأهلي ناصر ماهر وصلاح محسن.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر انتقل إلى صفوف سموحة مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة تنتهي في يونيو المقبل.