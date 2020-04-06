أبو ريدة يكشف موقفا أجبره على عودة وردة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شرؤف:
أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه يرى القرار المتخذ من جانبه بإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الماضية - صحيحًا.
وأشار أبو ريدة، في تصريحات، عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه كان سعيدًا بأن لاعبي الفريقين "كانوا على قلب رجل واحد" وطلبوا إعادة اللاعب للمعسكر بعد استبعاده.
وقال أبو ريدة: "الحديث عن وجود أزمة بيني وبين محمد صلاح صعب للغاية، فهو قيمة كبيرة جدًا بالنسبة لمصر، هذا الأمر عار تمامًا من الصحة".
وأكمل: "إتخذت قرار من قبل برحيل عمرو وردة وكل اللاعبين كانوا سعداء بذلك، ولكن في اليوم التالي وجدت أن كل اللاعبين على قلب رجل واحد ويريدون فرصة أخرى لوردة، وكنت سعيد بذلك".
واختتم: "قلت للاعبين وقتها لو نجح المنتخب في عبور الدور الأول من أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة فإن وردة سيعود، وكنت سعيد بذلك كوني أب لهم، ولذلك أرى أن قراري كان صحيحًا وقتها".
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