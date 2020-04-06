قطاع الناشئين كلمة السر داخل الأهلى لمواجهة تمرد النجوم

ما زالت أصداء رحيل أحمد فتحي نجم فريق الأهلي وقراره بعدم التجديد بعد تلقيه عرض أكبر مالي من فريق بيراميدز، تسيطر على المشهد داخل القلعة الحمراء، رغم أن الأهلي وجه في بيانه الشكر للاعب، ولكن الحديث يدور بقوة حول الخليفة المنتظر للجوكر أحمد فتحي الذي يستطيع أن يحل مكانه.

الملف المطروح حالياً في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ستتم مناقشته في القريب العاجل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني ويتعلق بكيفية الاستفادة من بعض المواهب الواعدة في كافة المراكز في تشكيلة الفريق.

ولمع بالفعل بعض اللاعبين داخل فريق الشباب على رأسهم ثنائي الجبهة اليمنى

أحمد سيد ومحمود صابر بجانب الجناح الموهوب شادي رضوان بخلاف الجناح الهجومي صالح نصر ولاعب الوسط الموهوب عربي بدر.

وبدأ التفكير داخل لجنة التخطيط في استكمال خطة تجديد الدماء، خاصة في مواجهة أزمات مطامع النجوم وتمردهم في ظل تغير المعادلة المالية في الكرة المصرية ما بين ارتفاع أسعار الرواتب ودخول أطراف أخرى تنافس الأهلي في استقطاب اللاعبين أصحاب الخبرات.

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وتلقى الأهلي درساً مهماً في آخر عامين بعد ظهور تجربة بيراميدز واستقطابها عدة لاعبين مميزين بالدوري بسلاح المال وأيضاً امتلاك الزمالك

نفس السلاح في بعض الأوقات، وهو ما دفعه لإرباك حسابات الأهلي بالحصول على توقيع عبد الله السعيد صانع الألعاب الذي رحل بعد تجديد عقده مع الفريق.

فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي فتح الباب أمام الاستعانة ببعض المواهب وتصعيدها مع الفريق الأول، خاصة أن هناك لاعبين آخرين من فريق 1997 بالموسم الماضي تمت إعارتهم وقد يكون لهم نصيب العودة مثل أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وصلاح محسن بخلاف ثنائي فريق مواليد 1999 عمار حمدي ومحمد عبد المنعم.

وبدأت لجنة التخطيط التفكير بصورة شاملة في هذا الملف من أجل وضع قوام فريق مميز يستفيد منه فايلر في الموسم المقبل بجانب القوام الأساسي وعناصر الخبرات مع وجود خطة للإحلال والتجديد برحيل حسام عاشور وشريف إكرامي حارس المرمى وأحمد فتحي دفعة واحدة.