ظهير إنبي يبدأ مرحلة التأهيل البدني

دخل أحمد عبد العزيز «زيزو» الظهير الأيسر للفريق البترولي إنبي، مرحلة التأهيل البدني، تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية بعد العودة من الحظر المنزلي الحالي بسبب تفشي وباء كورنا عالميا.
كان زيزو قد أجرى قبلخمسة شهور عملية الرباط الصليبي بسبب اصابته خلال إحدى المباريات.
وأكد حلمى طولان أن هذه الفترة من المؤكد أنها ستترك جوانب سلبية فنية وبدنية على كلاللاعبين والكرة في العالم كله، لكن إرادة اللاعب ورغبته في الحفاظ على قدراته وإمكانياته سوف تميز لاعبا عن آخر رغم أنه كمدرب ومعه جهازه الفني سوف يسعى لوضع برنامج قوي فور العودة لتعويض الفترة الحالية التي نأمل أن تمر سريعا وبدون مشاكل كبيرة.
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