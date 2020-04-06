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اتحاد الكرة يدرس استثناء الرئيس في بند الـ8 سنوات باللائحة الجديدة

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 أكد مصدر باتحاد الكرة، أن هناك توجهًا داخل الجبلاية باستثناء الرئيس في اللائحة الجديدة التي يجرى التعديل عليها في الوقت الحالي.
 قال المصدر، إن اتحاد الكرة يدرس منح العضو الذي ينطبق عليه بند الـ٨

سنوات في مجلس الجبلاية، حق ٨ سنوات جديدة حال ترشحه على انتخابات الرئاسة والفوز بها.
 تابع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يتبع الوضع نفسه لكن لائحته تختلف في أنها تتضمن ١٢ عامًا وليس ٨ سنوات مثل اتحاد الكرة، أي ٣ دورات، وفي حالة ترشح أي فرد على مقعد العضوية ٣ دورات، ثم ترشح على مقعد الرئيس، يحق له الحصول على ١٢ عامًا أخرى لقضائها على مقعد الرئيس.
 
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