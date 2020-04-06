طولان يحذر لاعبى إنبى من زيادة الوزن

وضع حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي برنامجا تدريبيا وغذائيا للاعبيه ضمانا لعدم زيادة أوزانهم بسبب عدم الانتظام في التدريب وغياب الرقابة على اللاعبين لتواجدهم في المنزل بسبب الحظر المنزلي لتفشى وباء كورونا عالميا، مما ينذر

بزيادة الوزن لتناولهم أطعمة تساعد على ذلك مثل الحلويات والنشويات.

وحذر طولان لاعبيه من عدم الالتزام بالبرنامج التدريبي والغذائي، خاصة أن هناك عقوبات سيتم فرضها في حال الزيادة

في الوزن والذى ينذر بفترة تدريبية طويلة بعد العودة للتخلص من الوزن الزائد لتأثير ذلك على الجوانب الفنية والبدنية للاعب.

كما طلب طولان لاعبيه بالجري صباحا ومساء في أقرب مكان مفتوح ومتاح يساعد على العدو، ويسهم في تحقيق الهدف المرجو من رفع اللياقة البدنية والحفاظ عليها قدر المستطاع.