إنتر يفشل فى إقناع لاوتارو بالتجديد

حسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، موقفه بشأن عرض التجديد الذي وضعه النيراتزوري على طاولة المفاوضات.
ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن لاوتارو يرى عرضا إنتر للتجديد غير كافٍ، ولذلك لن يغامر المهاجم الأرجنتيني بخسارة الأموال، بسبب حبه للنيراتزوري.
وأشارت إلى أن إنتر عرض على لاوتارو 4 ملايين يوروسنويًا، إلا أن المهاجم الأرجنتيني طلب ضعف هذا الرقم.
وأوضحت أن إنتر غير مستعد لمطابقة العروض المالية القادمة من برشلونة (7 ملايين يورو) وتشيلسي ومانشستر سيتي (10 ملايين يورو).
وقالت الصحيفة إن وكيل لاوتارو خرج مؤخرًا للتصريح في الإعلامبأن مارتينيز هو المهاجم الأكثر جذبًا في الميركاتو، ما يعد رسالة واضحة لإنتر بأن عرضه ليس مناسبًا، وأن اللاعب يخطط للمغادرة.
وأضافت أن مسئولي إنتر يدركون بالفعل أنهم لن ينجحوا في الاحتفاظ بلاوتاور، ولذلك يرغبون في الحصول على أفضل عائد مالي من رحيله.
وذكرت أن برشلونة ينتظر إعلان لاوتارو تفضيله الانتقال إلى النادي الكتالوني، لأن ذلك يخدم البارسا في مفاوضاته مع إنتر.
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