وائل رياض: عازمون على تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في منافسات طوكيو

أكد وائل رياض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الجهاز الفني بالكامل لديه الرغبة في تحقيق ثاني ميدالية عالمية لمصر في أوليمبياد طوكيو المقبلة 2021.

وقال رياض: «الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر الأولمبي يتكون من 3 شخصيات حصدوا ميدالية عالمية لمصر

في كأس العالم للشباب 2001، وعازمون على تحقيق ثاني ميدالية عالمية».

وأضاف، الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي يمكنه تحقيق إنجاز في أوليمبياد طوكيو المقبلة، فهو يملك الخبرات وأيضا الطموح وحين يتوفر كل هذا

يكون النجاح حليف المجموعة كما حدث في أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عام.

وأوضح، أن الجهاز الفني يميزه التعاون والاستماع للرأي من جانب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

وأتم تصريحاته: تحدثنا شوقي غريب الحديث قبل المباراة وتناقشنا في التشكيل والتغييرات ويملك الكثير من المرونة ما تسهل عمل الجميع داخل الجهاز الفني لمصلحة المجموعة ككل.