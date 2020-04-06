المنتخب الأوليمبى يكتشف المنافسين خلال توقف النشاط

حرص شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على التواصل مع أفراد جهازه المعاون، لتقسيم ملفات عمل خاصة على كل منهم في فترة توقف النشاط الحالي للمسابقات المحلية والدولية، من أجل استغلالها في جمع

المعلومات ومتابعة لاعبي القوام الأساسي للفراعنة.

وتحدث غريب حول ضرورة التواصل مع اللاعبين الشباب للاطمئنان على برامج تدريبهم داخل المنزل ومعرفة حالتهم البدنية والفنية خلال الفترة

الأخيرة.

كما كلف مدرب الفراعنة معاونيه أيضًا بمتابعة ملفات المنتخبات المتأهلة إلى الدورة الأوليمبية التي تأجلت إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أهمية جمع المعلومات عن جميع المنافسين، وتحديد أفضل العناصر لديهم حتى تكون الأمور واضحة للجهاز في حال عودة النشاط بأي وقت.