بوجبا يقترب من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

أكدت صحيفة آس، أن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعطي الأولوية للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، رغم اهتمام يوفنتوس الإيطالي بإعادته. وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من الأمور التي تُغذي أمل الفرنسي زين الدين زيدان في أن يتمكن في النهاية من الحصول على بوغبا، ويُعد السبب الرئيسي هو رغبة نجم "الشياطين الحمر" الكبيرة في ارتداء القميص الأبيض الشهير. وواصلت آس سردها لبعض الأسباب الآخرى، مثل الوضع التعاقدي لبوغبا، والذي يُعد مثالياً لريال مدريد، حيث أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2021. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن النادي الإنجليزي يملك خياراً لتجديد عقد بطل العالم تلقائياً لمدة موسم إضافي، إلا أنه من غير المُرجح أن يفعله، نظراً لأن بوغبا غير سعيد في أولد ترافورد. وذكرت آس، أن انخفاض القيمة السوقية لبوغبا تعزز أيضاً من تطلعات ريال مدريد لإتمام الصفقة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب فيروس كورونا. وأوضحت أن مانشستر يونايتد كان يقدر قيمة صاحب 27 عاماً بـ115مليون يورو في السابق، لكن الآن يمكن يبيعه بمقابل أقل من 100 مليون يورو، نظراً أيضاً لأن اللاعب لم يظهر سوى في 8 مع مباريات كتيبة أولي غونار سولشاير هذا الموسم، بسبب إصابات مختلفة في الكاحل. ويتعلق السبب الآخير بوكيل بوغبا الشهير الإيطالي مينو رايولا، حيث أكدت صحيفة آس أنه سيلعب دوراً حاسماً إذا لزم الأمر.

