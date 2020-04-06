شكرا لقرائتكم الاهلي يرفض عروض أكرم توفيق لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في النادي الاهلي لرفض العروض التي تلقاها أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار للجونة بسبب حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة حيث ترى لجنة التخطيط أن عودة أكرم توفيق ستكون مُهمة سواء للمشاركة في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن الذى سيحتاج تدعيم بكل تأكيد عقب رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.

وفي هذا الشأن ، استقرت الأراء في القلعة الحمراء على عودة أكرم توفيق حسبما ترى لجنة التخطيط للكرة التي يترأسها مسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وهو الرأي الذي رحّب به السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتى الأن أن لم يتم تدعيم هذا المركز ، وأمام هذه الرؤية رفض مسئولو الأهلي العروض التي تلقاها أكرم توفيق مؤخراً من عدة أندية في مقدمتها الجونة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً.

وقدم أكرم توفيق عروض جيدة مع الفريق الساحلي كما إستطاع أن يكسب ثقة الجماهير المصرية بعد ظهوره المميز مع المنتخب الشباب في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أكرم توفيق بشكل أساسي ليشارك في جميع المباريات متفوقاً على نفسه في وسط الملعب، ليصبح من أهم عناصر الفراعنة ويساهم في تتويج المنتخب بأول بطولة في تاريخه بأمم أفريقيا، وفي تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.