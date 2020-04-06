شكرا لقرائتكم خبر عن مكة على إنستجرام.. محمد صلاح يدشن صفحة ابنته ويدعو جمهوره لمتابعتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، على استغلال فترة العزل المنزلى فى إنشاء صفحة لابنته مكة عبر انستجرام حيث دعا كل محبيه للاشتراك فيها، تلك الطفلة الصغيرة، ظهرت فى أكثر من مناسبة لتخطف الأنظار والكاميرات من أبيها، مثلما ظهرت فى الجولة الاخيرة من البريميرليج الموسم الماضى، وتواجدها باستمرار على مواقع السوشيال ميديا، فى ظل حرص والدها على نشر صورها.

وكانت مكة محمد صلاح قد نالت إعجاب وإشادة كل الحاضرين فى ملعب أنفيلد ، وخطفت الأنظار من والدها بعد أن تجولت فى أرض الملعب وقامت بلعب الكرة بقدمها وكانت تلاحقها وسط صياح وهتافات الجمهور، ووصفها البعض بملكة إنجلترا الجديدة، كما سجلت هدفا احتفالات بنهاية الدورى الإنجليزى، ما دفع الجمهور للتصفيق الحاد لها.

كما اختار الفيفا الهدف الذى سجلته الطفلة عقب تتويج النجم المصرى بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بالموسم المنتهى، بأفضل هدف حيث علقت "هدف الموسم".

كما ظهرت مع والدها خلال تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات لتخطف منه الأضواء فى الإعلان أيضا.

وأصبحت صور مكة محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثرمن لقب فى الفترة الأخيرة مع ليفربول، كما ظهرت فى فيديو خلال وضع المكياج فى حفل زفاف لتنال إعجاب رواد السوشيال ميديا أيضا.

وكذلك فيديو ترقص فيه فى إحدى المناسبات على أحد الأغانى الشعبية، ليتحول اهتمام محبى محمد صلاح إلى الاهتمام بمكة، تلك الطفلة الصغيرة التى أصبحت فيديوهاتها، محط اهتمام محبى الفرعون المصرى ، لتنتصر نجومية مكة على نجومية أبيها.