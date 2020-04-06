مدافع السيتي مهدد بعقوبة بسبب مخالفة إجراءات العزل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
يواجه مدافع مانشستر سيتي، كايل ووكر، إجراءات انضباطية من ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ذكرت صحيفة ذا صن أنه خالف إجراءات العزل العام في بريطانيا المتعلقة بفيروس كورونا، واستضاف حفلاً في منزله. قالت الصحيفة: "لاعب منتخب إنجلترا 29 عاماً، وجه الدعوة إلى فتاتين لحفل في منزله منذ أيام، قبل أن يطالب الناس بعدها على تويتر بتنفيذ تعليمات الحكومة في التباعد الاجتماعي. واعتذر ووكر عن تصرفه في بيان بالصحيفة البريطانية الشهيرة، وقال إنه خذل عائلته وأصدقاءه وناديه والمشجعين والعامة. وقال السيتي في بيان: "يدرك مانشستر سيتي ما نشر في صحيفة شعبية بخصوص الحياة الشخصية لكايل ووكر، والمتعلقة بمخالفة إجراءات العزل العام في بريطانيا، وقواعد التباعد الاجتماعي". وأضاف: "لاعب كرة القدم مثال يحتذى، ويحاول العاملون لدينا واللاعبون دعم هذه الجهود الهائلة من خدمة الصحة الوطنية، وباقي العاملين في مكافحة كوفيد 19 بأي طريقة يمكنهم فعلها". وتابع: "تصرفات كايل في هذا الشأن تتناقض مع هذه الجهود، نحن محبطون للاستماع إلى هذه الإدعاءات، وتابعنا بيان كايل السريع والاعتذار وسنتصرف وفقاً للإجراءات الانضباطية الداخلية في الأيام المقبلة".
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