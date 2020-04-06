قطر تكشف عن ملعب نهائي مونديال الأندية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، السبت، إقامة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها قطر هذا الشهر، على استاد “خليفة الدولي” بدلاً من استاد المدينة التعليمية، كما أعلن سابقاً.

وأوضحت “اللجنة المسؤولة عن توفير البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال قطر”، أن استاد خليفة الدولي سيستضيف مواجهتي الدور نصف النهائي ونهائي مونديال الأندية، الذي سيقام في الفترة ما بين 11 و22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه تقرر تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية إلى وقت لاحق، سيكون على الأرجح في أوائل العام المقبل، مشددة على أن “توفير تجربة استثنائية ممتعة وآمنة لجميع المشجعين من أهم أولوياتنا”.

وكشفت أنه “رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية وجاهزيته لاستضافة المباريات؛ فإن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما استدعى تأجيل افتتاحه”.

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ويحتضن “خليفة الدولي”، في الـ17 من الشهر الجاري، مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الخامس في البطولة، وكذلك المباراة الأولى بنصف النهائي، والتي ستجمع فلامنغو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، والفائز من مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، بطلي آسيا وأفريقيا توالياً.

وبعد يوم واحد، يستضيف المباراة الثانية في “المربع الذهبي”، والتي يستهل بها ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا) مشواره في مونديال الأندية.

وتُختتم منافسات البطولة في استاد خليفة الدولي بمباراتين؛ الأولى لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية في البطولة العالمية.

ويعد ملعب “خليفة الدولي” أول ملاعب مونديال قطر الجاهزة؛ إذ أعيد تطويره وافتتاحه رسمياً في مايو 2017، ثم لحقه استاد الجنوب بمدينة الوكرة بعد عامين كاملين.