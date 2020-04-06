قائد ريال مدريد يوجه دعوة للعالم بشأن اليمن .. تعرف عليها !

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

دعا النجم الإسباني وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، العالم بأن لا ينسى أطفال اليمن .

وجاءت دعوة راموس في شريط فيديو نشرته صفحة “اليونيسيف” في “تويتر” وأعاد النجم الإسباني نشره وذلك بمناسبة احتفالية منظمة “اليونيسف” بالذكرى الـ 30 لإتفاقية حقوق الطفل، باعتبار راموس سفيراً لليونيسيف للنوايا الحسنة..

وكان راموس اعلن قبل عامين عن تضامنه مع مأساة أطفال اليمن إذ غرّد في صفحته أيضاً بعد انتشار وباء الكوليرا في اليمن: “في كل دقيقة يصاب طفل يمني بالكوليرا، هم يحتاجون مساعدتنا”.

وذكرت “اليونيسيف” اليوم أنه يوجد أكثر من 12 مليون طفل في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة.

من جهتها أيضاً، قالت الأمين العام للفيفا، فاطمة سامورا: “لنبدأ بأطفال اليمن وندعم حقّهم في لعب كرة القدم”.