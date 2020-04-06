استبعاد إعلامي رياضي أساء لدوري “بن سلمان”

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الأربعاء، إيقاف الإعلامي وليد الفراج وإحالته للتحقيق بعد إثارته لضجة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحات تلفزيونية أدلى بها.
وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اتخذت إجراءات داخلية بحق “الفراج” بعد الإثارة التي أحدثها في تصريح تلفزيوني في برنامج “الدوري مع وليد” الذي تبثه قناة “إس بي سي” المحلية.
وقالت الصحيفة إنه ينتظر أن يصدر من البرنامج توضيحات حيال المشهد الذي أثار الشارع الرياضي.
وكان الفراج، قد أشعل غضب المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، حين وصف دوري “الأمير محمد بن سلمان” ببطولة “أم أحمد” في تعقيب خلال برنامجه على خسارة الهلال السعودي أمام فلامينغو البرازيلي.
وقال الفراج في برنامجه: “ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عالي جداً لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة أم أحمد..”، وهو الوصف الذي أعاده الإعلامي الرياضي، عادل التويجري الذي استضافه الفراج في برنامجه.
وبعد الضجة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، قال الفراج “ـتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج.. الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية”.
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