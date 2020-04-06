- 1/2
- 2/2
الخليج 365 – الدوحة
تمكن المنتخب اليمني، من الفوز على نظيره الفلسطيني، الخميس، ضمن المنافسة في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.
وتغلب المنتخب اليمني على ضيفه الفلسطيني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة للتصفيات القارية.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، عمر الداحي في الدقيقة 55.
وشهدت المباراة طرد محمود أبو وردة لاعب المنتخب الفلسطيني في الدقيقة 34.
وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السعودي على مضيفه الأوزباكي بثلاثة أهداف لهدفين.
بهذه النتيجة، تتصدر السعودية المجوعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن أوزبكستان، واليمن الثالث برصيد 5 نقاط، وفلسطين الرابع برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سنغافورة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب اليمني يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.